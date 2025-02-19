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Открытый банкинг: вызовы и новые стандарты безопасности ВТБ

Открытый банкинг: вызовы и новые стандарты безопасности ВТБ

На форуме "Кибербезопасность в финансах" старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов подчеркнул важность создания стандартов безопасности для открытого банкинга и необходимость единого оператора для интеграции финансовых услуг через открытые API.

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