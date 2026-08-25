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The Eurasia Daily news agency

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The European Commission did not allow Kiev to buy Patriot air defense systems

The European Commission did not allow Kiev to buy Patriot air defense systems

The European Commission has not yet allowed Kiev to buy Patriot air defense systems with money from the military financing program The EU is worth € 90 billion, EC representative Balash Uyvari said at a briefing in Brussels on August 25.

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