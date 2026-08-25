The European Commission has not yet allowed Kiev to buy Patriot air defense systems with money from the military financing program The EU is worth € 90 billion, EC representative Balash Uyvari said at a briefing in Brussels on August 25.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)