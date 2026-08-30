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«Мечтает о гражданской авиации»: 15-летний сын Куликовой и Матросова выбрал небо вместо кино

«Мечтает о гражданской авиации»: 15-летний сын Куликовой и Матросова выбрал небо вместо кино

Пока многие звёздные дети штурмуют съёмочные площадки, 15-летний Иван Матросов выбрал совсем другой маршрут.

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