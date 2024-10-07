Коллапс ВИЭ: цены на ветровую и солнечную энергию рекордно снизились

Отрасль альтернативных источников энергии переживает не самые лучшие времена. Половина проектов закрывается из-за оттока инвесторов, половина уже построенных мощностей не окупается по разным причинам, связанным с неустранимыми особенностями возобновляемой генерации.
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