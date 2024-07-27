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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Медведев о Сафонове: «Верю, что станет первым номером «ПСЖ». Не важно, Доннарумма там или не Доннарумма — если Матвей будет сильнее, то будет играть» 

Никита Медведев о Сафонове: «Верю, что станет первым номером «ПСЖ». Не важно, Доннарумма там или не Доннарумма — если Матвей будет сильнее, то будет играть» 

— Не так давно был громкий переход из «Краснодара» в «ПСЖ» Матвея Сафонова. Как оцените его шансы вытеснить Джанлуиджи Доннарумму? — Я просто пожелаю Матвею удачи во Франции.

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