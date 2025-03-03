Последствия "переговоров"

Советник Трампа Уолтц о переговорах в Белом Доме.После того, как прессу попросили уйти, мы почти единогласно заявили президенту, что после оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим никаких путей для продолжения диалога и что любые дальнейшие действия приведут лишь к противоположному результату.