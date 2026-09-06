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В Польше испытали винтовки для борьбы против дронов

В Польше испытали винтовки для борьбы против дронов

Испытания польской винтовки GROT с системой Smart Shooter для борьбы с малыми дронами провели в Польше войска территориальной обороны и специальные войска, сообщил командующий войсками генерал-майор доктор Кшиштоф Станьчик, 6 сентября сообщает Defence24.

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