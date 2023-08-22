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«Гринвуд точно не сможет играть в Англии. Из-за давления на его партнеров и внимания к клубу это исключено. Ему придется уехать». Саттон о хавбеке «МЮ»

«Гринвуд точно не сможет играть в Англии. Из-за давления на его партнеров и внимания к клубу это исключено. Ему придется уехать». Саттон о хавбеке «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» должен был принять единственное решение, и в итоге оно было принято. Это было единственное решение, которое он мог принять, разумное решение.

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