Сложная сеть путей найдена подо льдом у Антарктиды: их решили исследовать с помощью тюленей

Глубоко под льдами Антарктиды найдены лабиринты подводных каньонов. Некоторые коридоры уходят вниз на 1,5 километра, другие лежат намного ближе к поверхности и в некоторых местах имеют выходы на континент.
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