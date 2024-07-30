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TRENDYMEN

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  • Юрий
    1) скобки. 2) умножение или деление слева направо. Первым идет деление по порядку. Ответ 4Пример по математ...
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    Не спасёт. С ума люди сойдут быстрее, чем закончится еда.Ядерный бункер пр...
  • Alexsandr Sushkov
    Это специально для TRENDYMEN, чтобы женщины поругалисьПример по математ...

Сложная сеть путей найдена подо льдом у Антарктиды: их решили исследовать с помощью тюленей

Сложная сеть путей найдена подо льдом у Антарктиды: их решили исследовать с помощью тюленей

Глубоко под льдами Антарктиды найдены лабиринты подводных каньонов. Некоторые коридоры уходят вниз на 1,5 километра, другие лежат намного ближе к поверхности и в некоторых местах имеют выходы на континент.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Интересно посмотреть.
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22 час.
Элеонора Коган
Умные тюлени и морские слоники.
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Александр Почекунин
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