Балицкий: ВСУ за ночь нанесли десять ударов по Токмаку

Беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали город Токмак в Запорожской области. По информации, предоставленной главой региона Евгением Балицким в его Telegram-канале, было зафиксировано не менее десяти ударов.
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