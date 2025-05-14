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Балицкий: ВСУ за ночь нанесли десять ударов по Токмаку

Балицкий: ВСУ за ночь нанесли десять ударов по Токмаку

Беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали город Токмак в Запорожской области. По информации, предоставленной главой региона Евгением Балицким в его Telegram-канале, было зафиксировано не менее десяти ударов.

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