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Царьград

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Две причины, почему эффективность русских ударов по Украине резко возросла. Американцы засуетились

Две причины, почему эффективность русских ударов по Украине резко возросла. Американцы засуетились

Юрий Баранчик назвал две причины, почему эффективность русских ударов по Украине в последнее время резко возросла.

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