LNG Prices Could Jump Further as Hormuz Supply Crunch Persists

LNG prices have room to rise by about a third from the current very high levels amid low European gas inventories and fierce competition for spot supply between Europe and Asia, analysts and industry executives say.
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