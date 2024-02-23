США, Франция, ФРГ и Британия поддержали кандидатуру Рютте на пост главы НАТО

В четверг США, Франция и Великобритания выступили с официальной поддержкой кандидатуры и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы НАТО, о поддержке со стороны Франции также заявил один из местных чиновников.
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