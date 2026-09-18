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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин о будущем: «Хочу показывать свой лучший хоккей. Если буду помогать команде побеждать, буду играть. Если нет, завершу карьеру»

Нападающий « Питтсбурга »  Евгений Малкин высказался о своем будущем. В межсезонье Малкин продлил контракт с клубом на один год.

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