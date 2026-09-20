Рафик Мухаметшин: «Выборы выступают объединяющим фактором»

Рафик хазрат Мухамметшин в 2023 году Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Выборы депутатов Государственной Думы в этом году стали объединяющим фактором для общества.
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