Представлены кулеры Patriot со встроенными экранами

Patriot представила кулер Xingcan Rubik's Cube, который получил экран разрешением 28 х 8 пикселей. Кроме того, Patriot также представила кулер с радиатором для центрального процессора, который оснащен матричным разрешением 16 х 16 пикселей.
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