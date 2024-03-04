Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 051 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Ничего, скоро им будут зелёнкой лбы мазать, убежать не все успеют!В Харькове помеча...
  • Leon Dan
    Чистку всех элит или за некоторым исключением?Путин анонсировал...
  • Россиянин
    А почему мост не охраняется? У нас тоже есть ЖД мост, но хрен к ней вообще подойдешь. А тут следы снегохода нашли.Что известно о вз...

Хуцпа по-немецки

Хуцпа по-немецки

Если вы не очень понимаете, что такое "хуцпа", то перед вами живой пример: - рассуждать о нанесении ударов по Крымскому мосту ракетами Taurus, планировать военную операцию против нашей страны; - опозориться на весь мир после слива этих переговоров, которые еще и велись в незащищенных мессенджерах; - заявить, что это коварная Россия ведет информационную войну, а Германия тут вовсе ни при чем; - и в этом же оправдании сказать, что РАЗГОВОР БЫЛ ЧАСТНЫМ И ПУБЛИКОВАТЬ ЕГО НА ВЕСЬ МИР - ЭТО НЕХОРОШО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх