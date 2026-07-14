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"Оторвало обе ноги и руку": как медики группировки "Центр" спасают бойцов ВС РФ

"Оторвало обе ноги и руку": как медики группировки "Центр" спасают бойцов ВС РФ

МО РФ Военнослужащие медицинской службы 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" ежедневно выполняют задачи по оказанию медицинской помощи военнослужащим, получившим ранения в ходе боевых действий на добропольском направлении проведения спецоперации.

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