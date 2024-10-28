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Закон, порядок, государство

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В Курской области расчет гаубицы Д-30 отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил замаскированное среди домов орудие ВСУ

В Курской области расчет гаубицы Д-30 отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил замаскированное среди домов орудие ВСУ

Обнаружение противника, а также дальнейшую корректировку огня гаубиц производили с помощью средств воздушной разведки подразделений беспилотной авиации соединения.

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