Продолжает развиваться ситуация с применением отравляющих веществ на Украине. Отмечаются новые факты их использования формированиями киевского режима, но его зарубежные союзники предпочитают не замечать это, а также выдумывают обвинения в адрес России.
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