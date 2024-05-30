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Военное обозрение

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Украинское химическое оружие и американский след

Украинское химическое оружие и американский след

Продолжает развиваться ситуация с применением отравляющих веществ на Украине. Отмечаются новые факты их использования формированиями киевского режима, но его зарубежные союзники предпочитают не замечать это, а также выдумывают обвинения в адрес России.

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