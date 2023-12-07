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Reuters: ЕС достиг соглашения по правилам для ИИ

Reuters: ЕС достиг соглашения по правилам для ИИ

По данным агентство Reuters, ссылающегося на осведомленного собеседника, государства Европейского союза и Европейский парламент пришли к соглашению касательно правил, относящихся к регулированию системы искусственного интеллекта (ИИ).

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