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Константинова о завершении карьеры: «Искала мотивацию: скину 5 кг, выучу четверной. А у меня уже нога на ниточке болтается»

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, как поняла, что завершит карьеру и не вернется в спорт.

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