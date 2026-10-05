Остановить продажи на маркетплейсе без доначислений: самый спорный механизм нового налогового контроля селлеров

Налоговый контроль селлеров выходит на новый уровень. Законопроект предлагает встроить маркетплейсы непосредственно в систему налогового администрирования: платформы будут выявлять налоговые риски, передавать документы между продавцом и ФНС, а по поручению инспекции — приостанавливать прием заказов и размещение карточек товаров.
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