Остановить продажи на маркетплейсе без доначислений: самый спорный механизм нового налогового контроля селлеров

Налоговый контроль селлеров выходит на новый уровень. Законопроект предлагает встроить маркетплейсы непосредственно в систему налогового администрирования: платформы будут выявлять налоговые риски, передавать документы между продавцом и ФНС, а по поручению инспекции — приостанавливать прием заказов и размещение карточек товаров.