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Три тысячи дронов «Микроб» помогут армии в спецоперации на Украине

Три тысячи дронов «Микроб» помогут армии в спецоперации на Украине

Первый выпуск из трёх тысяч дронов-камикадзе «Микроб» уже поставлен в зону Специалной военной операции.

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