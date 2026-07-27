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Царьград

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Прокуратура возбудила дело о мошенничестве на 15 млн рублей

Прокуратура возбудила дело о мошенничестве на 15 млн рублей

В Саратовской области возбуждено дело по факту мошенничества. Местная жительница получила более 15 млн рублей, представив ложные данные о гибели сына в ходе Специальной военной операции, несмотря на лишение родительских прав в 2007 году.

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