Прокуратура возбудила дело о мошенничестве на 15 млн рублей

В Саратовской области возбуждено дело по факту мошенничества. Местная жительница получила более 15 млн рублей, представив ложные данные о гибели сына в ходе Специальной военной операции, несмотря на лишение родительских прав в 2007 году.
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