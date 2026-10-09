Когда любовь остаётся: 8 реальных случаев, от которых теплеет на душе

Сборник коротких рассказов, основанных на историях обычных людей. Имена, места и некоторые обстоятельства изменены, но главное в этих историях — настоящее: то, как люди встречаются, ошибаются, ждут, прощают и однажды понимают, что счастье было рядом.
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