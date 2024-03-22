Вице-губернатор Кирилл Поляков рассказал о строительстве парка электробусов в Петербурге

Строители занимаются созданием котлованов для сетей электроснабжения. Вице-губернатор Кирилл Поляков показал, как идут строительные работы в будущем парке электробусов «Пассажиравтотранса» в Красногвардейском районе Петербурга.
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