Госслужба этнополитики Украины направит предписание Почаевской лавре из-за связей с РПЦ

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) объявила о намерении направить предписание Почаевской лавре — одной из главных святынь канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП).
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