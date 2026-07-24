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Госслужба этнополитики Украины направит предписание Почаевской лавре из-за связей с РПЦ

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) объявила о намерении направить предписание Почаевской лавре — одной из главных святынь канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП).

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