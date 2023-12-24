Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вучич назвал попытку штурма администрации Белграда атакой на суверенитет Сербии

Вучич назвал попытку штурма администрации Белграда атакой на суверенитет Сербии

Попытка захвата администрации Белграда объясняется геополитическими факторами и направлена на подрыв независимости и суверенитета Сербии, заявил президент страны Александр Вучич в рамках экстренного обращения к нации.

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