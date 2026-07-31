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Тело пропавшего доцента МГУ Владимира Кржевова нашли в лесу на Селигере

Тело пропавшего доцента МГУ Владимира Кржевова нашли в лесу на Селигере

Тело доцента кафедры социальной философии и философии истории факультета философии МГУ Владимира Кржевова, пропавшего 26 июля на озере Селигер в Тверской области, найдено, 31 июля сообщили в поисковом отряде «Сова».

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