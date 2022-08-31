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Сайра в этом году будет на полках магазинов, но дешёвой уже не станет

Сайра в этом году будет на полках магазинов, но дешёвой уже не станет

Росрыболовство со ссылкой на Тихоокеанский филиал ФГБНУ "ВНИРО" (ТИНРО) сообщило, что в текущем году не стоит ожидать захода сайры в российскую экономическую зону.

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