МАНАМА /Королевство Бахрейн/, 18 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой передал ему большой привет от российского лидера Владимира Путина.
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