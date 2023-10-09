УЕФА может отменить решение по допуску сборных России U17

Последствия планов УЕФА по восстановлению участия российских юношеских команд в европейских соревнованиях вызывают огромный раскол в руководящем органе, оказывая на президента Александра Чеферина огромное давление с целью «вернуть» этот вопрос на заседании Исполнительного комитета на этой неделе, сообщает The Independent.