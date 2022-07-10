В центре Читы отключат горячую воду

Горячую воду отключат с 11 июля в Центральном районе Читы, сообщает пресс-служба МинЖКХ Забайкалья.«В июле специалисты филиала «Читинский энергетический комплекс» проводят ремонт магистральных тепловых сетей в центральной части краевой столицы.
Горячую воду отключат с 11 июля в Центральном районе Читы, сообщает пресс-служба МинЖКХ Забайкалья.«В июле специалисты филиала «Читинский энергетический комплекс» проводят ремонт магистральных тепловых сетей в центральной части краевой столицы.
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