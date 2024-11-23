Создаем настрой на весь 2025 год: приметы, которые подскажут, как встречать год Змеи Алёна ЮрьеваНаступление Нового 2025 года обещает быть особенным, ведь символом года по восточному календарю станет мудрая и загадочная Змея.
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