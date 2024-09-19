В Ставропольском крае окончено расследование уголовного дела о мошенничестве

Следственным отделом ОМВД России по городу Железноводску окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.
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