Джо Байден помиловал сына Хантера по двум уголовным делам

Глава Белого дома считает, что суд был несправедлив и предвзят.Уходящий президент США Джо Байден подписал указ о помиловании Хантера Байдена — своего сына, осужденного за неуплату налогов и хранение оружия.
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