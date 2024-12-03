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Астраханец с битой посреди ночи забил до смерти соседа своей матери

Астраханец с битой посреди ночи забил до смерти соседа своей матери

32-летний мужчина скрылся с места преступления, однако его смогли найти и отправить на допрос. Следователи Камызякского СУ СК РФ возбудили уголовное дело в отношении местного жителя: 4 ноября в селе Увары астраханец до смерти избил соседа своей матери.

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