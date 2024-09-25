Студентка из Хорошёвского приняла участие в создании смотровой площадки

Фото из личного архива Выпускница школы №1409 из Хорошёвского района и третьекурсница МАРХИ, приняла участие в создании деревянной смотровой площадки «Факел» недалеко от села Туровское в Костромской области.
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