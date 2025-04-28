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WSJ: Израиль обсуждает возможность возобновления пропуска гумпомощи в Газу

Израильские чиновники обсуждают вопрос возобновления ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом со ссылкой на источники  пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) , сообщает РИА Новости.

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