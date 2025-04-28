WSJ: Израиль обсуждает возможность возобновления пропуска гумпомощи в Газу

Израильские чиновники обсуждают вопрос возобновления ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) , сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии