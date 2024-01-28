Музыкальные новости

В жизни каждого из нас наступает время, когда приходится раскаиваться в содеянном. Представители отечественного шоу-бизнеса, по правде говоря, ничем не отличаются от нас с вами – они также совершают ошибки, сегодня узнаем кто из исполнителей на уходящей неделе решился на исповедь.