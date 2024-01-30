«Фармэра» безвозмездно передаст вузу в собственность фармацевтическое оборудование

В рамках Дня открытых дверей фармацевтического факультета РязГМУ 28 января ректор вуза Роман Калинин и генеральный директор ООО «Фармэра» Алексей Куликов подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого является совершенствование качества образования с учётом актуальных потребностей практической подготовки обучающихся по программам высшего и среднего профессионального образования в области фармации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии