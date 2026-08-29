Страна и люди
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Страна и люди

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Бельгия отвергла идею направить замороженные активы России Киеву

Бельгия отвергла идею направить замороженные активы России Киеву

Бельгия не согласится использовать замороженные активы России для финансирования киевского режима. Об этом министр обороны страны Тео Франкен заявил в эфире телеканала VRT.

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