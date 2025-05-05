Трамп заявил о "хороших разговорах" по Украине и анонсировал встречу с Путиным

REUTERS/Nathan Howard Президент США Дональд Трамп в ходе общения с прессой на борту своего самолета, рассказал, что провел "очень хорошие разговоры" на тему конфликта на Украине и взаимоотношений с Россией.
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