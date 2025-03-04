Германия намерена блокировать восстановление «Северного потока — 2»

Варианты предотвращения запуска газопровода «Северный поток — 2» на фоне возможных переговоров между Россией и США рассматривает правительство Германии, 5 марта сообщает немецкая газета Bild, ссылаясь на источники в правительственных кругах ФРГ.
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