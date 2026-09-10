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Царьград

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Зеленского потребовали отстранить от переговоров: На Украине призвали срочно говорить с Россией

Зеленского потребовали отстранить от переговоров: На Украине призвали срочно говорить с Россией

На фоне слухов о возобновлении переговоров с Россией на Украине потребовали отстранить главу киевского режима Владимира Зеленского от процесса.

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