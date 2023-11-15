Экономист Ордов: теневой банкинг не является угрозой для банковского сектора РФ

РИАМО – 15 ноя. Теневой банкинг, то есть деятельность скрытых от Центробанка организаций без лицензии, которые предоставляют банковские услуги, не является угрозой для российского банковского сектора, заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.
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