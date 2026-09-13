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Тульские новости

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«Арсенал» вышел вперёд в матче со «СКА-Хабаровск»

«Арсенал» вышел вперёд в матче со «СКА-Хабаровск»

На 59-й минуте Рейес в быстрой контратаке переиграл вратаря «СКА-Хабаровск» Штепу, счет стал 2:1.В матче между «Арсеналом» и «СКА-Хабаровск» изменился счет.

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