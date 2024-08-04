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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Остин Ривз: «Мне кажется, что у нас есть все, чтобы бороться за титул чемпиона»

«Мне нравится наше положение. Мне кажется, что у нас есть все, чтобы бороться за титул чемпиона. Если посмотреть на серию с «Денвером» в прошлом году, мы вели большую часть времени и уступили 4-1.

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