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Совет по дому

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Праздничный салат с курицей «Монарх». Всегда готовлю его на Новый Год

Праздничный салат с курицей «Монарх». Всегда готовлю его на Новый Год

Салат «Монарх» — это изысканное блюдо, которое обещает удивить вас своим вкусом и презентацией. Этот салат часто становится центральным элементом праздничного стола и вполне может занять почетное место на вашем обеденном меню в любое время года.

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